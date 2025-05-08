Afyonkarahisar’da Trafik Haftası kapsamında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Karayolu Trafik Haftası, bu yıl "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla 3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de farkındalık etkinlikleri başladı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin giriş noktasında bulunan Petrol önünde sürücülere trafik güvenliğiyle ilgili broşürler dağıtıldı. Trafik Şube ve Jandarma Trafik ekipleri, vatandaşlara kurallara uymanın hayat kurtardığına dair bilgilendirmelerde bulundu. Etkinliğin amacı; trafikte can ve mal kayıplarının önüne geçmek, sürücü ve yayalarda trafik bilincini artırmak olarak açıklandı. Yetkililer, hafta boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.