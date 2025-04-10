Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) nisan ayı çalışmaları 3.’ncü birleşim ile devam ederken, toplantıda komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper başkanlığında yapılan 3.’ncü birleşimde, İl Özel İdaresi Kanunu ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği uyarınca bir yıl süreyle görev yapacak il encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.

Toplantıda Şuhut İGM üyelerinden Ali Diren İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine, Mehmet Avcı Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeliğine, İdari ve Hukuk İşleri Komisyonu üyeliğine ise Mahmut Akkaya seçildi.