Muğla’nın Marmaris ilçesinde anaokulunun yanındaki bahçeye giren domuzları bir vatandaş ekmek vererek uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde yemek arayan domuz sürüsü özel bir anaokulun yanındaki bahçeye girdi. Bahçede gezinen domuzları gören mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise elinde ekmekle domuzların yanına geldi. Elindeki ekmekleri bölerek domuzlara veren vatandaş, domuzların okulun yanındaki bahçeden çıkmasını sağladı. O anları ise çevredeki bir başka vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde domuzların ekmekleri yemek için birbiriyle yarıştığı görüldü.