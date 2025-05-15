SUBÜ Astronomi Topluluğu öğrencileri, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Sakarya Gözlem Etkinlikleri’ başlıklı projede Eta Aquarid meteor yağmurunu gözlemledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Astronomi Topluluğu’nun (ASTO) ‘Sakarya Gözlem Etkinlikleri’ başlıklı projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanmıştı. Topluluk projeyi hayata geçirerek Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nda ‘Eta Aquarid Meteor Yağmuru Gözlemi’ etkinliği düzenledi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, mayıs ayı başında zirveye ulaşan Eta Aquarid meteor yağmurunun gözlemiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler, gökyüzünü izleyerek saatte 10 ila 50 arasında meteor gözlemleme fırsatı buldu.