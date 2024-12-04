Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ’nün ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirilen "Spor Şenliği" engelsiz yüreklere eğlence dolu bir gün sundu. Minik yüreklerin aileleri ve vatandaşlar, balon uçurma, spor parkurları, yüz boyama ve resim etkinliğiyle keyifli vakit geçirdi. SUBÜ’de gerçekleştirilen şenlik, gösteri maçlarıyla adeta bir şölene dönüştü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SUBÜ iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birlik ve farkındalık ruhuyla "Spor Şenliği" gerçekleştirdi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ortaklığıyla üniversite kampüsünde gerçekleştirilen şenlikte akademisyenler, öğrenciler, engelsiz yürekler ve aileleri unutulmaz bir gün geçirdi. Program, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde günün erken saatlerinde gerçekleştirilen bisiklet turuyla başladı. Kampüs etrafında oluşturulan rotada pedal çeviren sporseverler, daha sonra bisikletleri süsleyen renkli balonları gökyüzüne bıraktılar. Şenlik organizasyonuna atölyeler, masa tenisi, okçuluk, atıcılık, tırmanış, koordinasyon parkurları ve masa oyunları renk kattı. Yüz boyama, resim yapma ve balon şişirme gibi renkli etkinliklerde doyasıya eğlenen minikler, aileleriyle unutulmaz bir hatıra yaşadı. Organizasyon Golbol ve Oturarak Voleybol (Paravolley) gösteri karşılaşmaları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü maçıyla adeta şölene dönüştü. Ampute takımı ayakta alkışlanırken gerçekleştirilen bu etkinlik, "Eğlenceye ve spora engel yok" mesajını ön plana çıkardı. Engelsiz yüreklere sunulan bu özel organizasyon, çekilen hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleşti.

Programa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz da katıldı.