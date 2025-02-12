SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi Özge Özten’in yeni geliştirilmiş bor tabanlı ışığa duyarlaştırıcı malzeme ve ışığın etkisinden yararlanarak kanserli dokunun hızlı şekilde yok edilmesini amaçlayan projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Özge Özten’in hazırladığı ‘İndirgenmiş Borofen Oksit/Feoforbit a/PEG/Au@Ag Nanopartikül Kompozit Yapının Fotodinamik Tedavi Uygulamalarındaki Potansiyel Terapötik Etkisinin Araştırılması’ başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Aynı zamanda TÜBİTAK 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı Bursiyeri olan Özten, proje önerisini Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Zahid Yıldız ile Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can danışmanlığında hazırladı. Proje, son zamanlarda yenilikçi malzemelerden biri olarak değerlendirilen indirgenmiş borofen oksitin kanser tedavisindeki etkinliğine odaklanıyor. Bu süreçlerde yüksek performans göstermesi beklenen indirgenmiş borofen oksitin, yüksek ışın emilimi ile ışığa duyarlı ‘feoforbit a’ isimli ilacı daha etkin hale getirmesi ve böylelikle PEG ve Au@Ag nanopartikül kompozit yapının sentezlenerek fotodinamik tedavideki etkinliğinin incelenmesi hedefleniyor.

Projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Öğrencisi Özge Özten, "İndirgenmiş borofen oksit ülkemizde özellikle ileri malzeme bilimi, nanoteknoloji ve biyomedikal uygulamalar açısından önemli bir potansiyele sahip. Türkiye’de, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında giderek büyüyen bir araştırma ekosistemi var. Bor temelli malzemeler konusunda ise zengin doğal kaynaklarımızla avantajlı bir konumdayız. İndirgenmiş borofen oksit, fotodinamik terapi için güçlü bir aday. Yüksek ışık emilimi sayesinde ‘feoforbit a’ gibi ışığa duyarlı ilaçlar ile kanser tedavisindeki etkinliğini artırarak derin doku penetrasyonu sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Au@Ag nanopartikülleri ile oluşturulacak olan kompozit yapının, fotodinamik tedavi etkinliğini artırarak kanser tedavisinde önemli bir katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra proje çalışmalarımızın bizlere, son yıllarda önemi artan indirgenmiş borofen oksit ile birçok uygulama alanında hem ülkemizin hem dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla ortak çalışmalar yapabilme fırsatı sağlamasını arzu ediyoruz. Böylelikle üniversitemizin uluslararası iş birliği kapasitesinin gelişimine katkıda bulunmayı ümit ediyoruz. Proje kapsamındaki çalışmalarda bir doktora öğrencisine burs verilecek olması bizleri ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.