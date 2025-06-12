SUBÜ Robotik ve Yapay Zeka Topluluğu, ÜNİDES çerçevesinde desteklenen ‘Yapay Zeka ve mBLock Kodlama Eğitimi’ isimli projelerini hayata geçirdi. 3 hafta süren projede, teknolojiye ilgi duyan ortaokul öğrencileri kodlama dünyasına ilk adımlarını attı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Robotik ve Yapay Zeka Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan ‘Yapay Zeka ve mBlock Kodlama Eğitimi’ projesini hayata geçirdi. Ortaokul öğrencilerini teknolojiyle buluşturan proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; öğrencilere yapay zeka kavramı tanıtıldı, algoritma ve kodlamanın temel prensipleri hakkında bilgiler verildi. Günlük yaşamdan örnekler verilerek, algoritmanın hayattaki yeri hakkında öğrencilere farkındalık kazandırmak hedeflendi. Eğitimin uygulamalı bölümünde ise mBlock platformu tanıtılarak sürükle-bırak mantığıyla temel kodlama teknikleri öğretildi. 3 hafta süren eğitimi tamamlayan öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle kendi animasyon projelerini oluşturdu. Böylece teorik bilginin pratiğe dönüştüğü bir deneyim kazanıldı. Teknolojiye ilgi duyan öğrenciler, hayata geçirilen proje ile kodlama dünyasına ilk adımlarını atarken geliştirme fırsatı buldu hem de dijital okuryazarlık becerilerini artırdı. Eğitim sonunda ortaokul öğrencilerine katılım sertifikası verildi.