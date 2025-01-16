SUBÜ Teknovasyon Topluluğu öğrencileri, düzenlenen teknik gezi ile Bilişim Vadisi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları gözlemleme ve merak ettiklerine ilişkin sektör çalışanlarından bilgi alma fırsatı yakaladılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknovasyon Topluluğu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’ne teknik gezi düzenledi. 40 kişiden oluşan öğrenci grubuna topluluğun akademik başkanı Öğretim Görevlisi Gökhan Dilek rehberlik etti. Öğrenciler teknik gezi ile Türkiye’nin teknoloji ekosisteminin yoğunlaştığı alanları yakından tanıma ve birçok sektöre yönelik projeleri yerinde görme fırsatı buldu. Ayrıca işin uzmanlarıyla konuşarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan öğrenciler, hem mezun olmadan önce sahadaki iş akışına ilişkin detayları öğrendiler hem de kariyer gelişimleri için deneyim elde ettiler.