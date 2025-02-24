SUBÜ öğrencileri, Gençli ve Spor Bakanlığı tarafından geçekleştirilen ’Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)’ çerçevesi yapmış oldukları proje sebebiyle Ankara’da yapılan ÜNİDES 2’nci Dönem Topluluk Temsilcileri buluşmasına katıldılar.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) üç öğrenci topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES)’ çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan projeleri nedeniyle Ankara’da gerçekleştirilen ÜNİDES 2’nci Dönem Topluluk Temsilcileri Buluşması’na katılım sağladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve ÜNİDES çerçevesinde projeleri desteklenmeye hak kazanan öğrenci topluluk temsilcilerinin katıldığı programın açılış konuşmasını Bakan Dr. Osman Aşkın Bak yaptı. Programın ardından Bakan Bak ve Bakan Yardımcısı Eminoğlu öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak konuşmasında, "Üniversitedeki öğrencilerimizin toplumsal farkındalık başta olmak üzere bilimde, teknolojide, sporda ve sosyal sorumluluk çerçevesinde bir araya gelerek kurdukları kulüplerle sorumluluk almaları, projeler üretmeleri, hayallerinin peşinde koşmaları bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.