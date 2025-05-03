Mersin’in Tarsus İlçesinde Berdan Irmağı kenarında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi yakınlarında düşük su seviyesiyle akan Berdan Irmağı’nın havzasında sazlık alanda kendisine ait küçük köpeğin mahsur kaldığını fark eden Esra Akan, durumu ekiplere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri müdahale ederek köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, sahibine teslim edildi.

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Köpeğin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA