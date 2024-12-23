Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyundaki kayıp ve kaçaklarla mücadelede teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor.

Şebeke geçen bölgelerde akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazıyla ses dinlemeleri yapan uzman ekipler, su sızıntısı olan noktaları tespit ederek arızanın hızlı şekilde giderilmesini sağlıyor. Sese duyarlı cihazlar sayesinde kayıp-kaçağa neden olan boru hattı arızalarını daha hızlı tespit ederek ve onarımlarını yaparak suyun israf olmasını önlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizde daha çok eski şebeke hatlarında meydana gelen kayıp kaçağı yaptığımız çalışmalarla yüzde 25’e indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Samsun’un tüm ilçelerinde içme suyu, atık su ve yağmur suyu sistemlerini yenilemeye yönelik altyapı yatırımlarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin tek damla suyunun israf olmaması için de kayıp ve kaçakların izini sürüyor. 17 ilçede akış ve basınç ölçüm cihazlarına sahip su depolarını uzaktan izleme sistemi SCADA ile 7/24 gözetim altında tutan SASKİ, şebekelerdeki su kayıplarını önlemek için de yoğun çaba harcıyor.

Akustik yer mikrofonu kullanılıyor

Şebekelerdeki kayıp kaçakları, hatta verilen su ile abonelere faturalandırılan su miktarı arasındaki farkın hesaplanması veya yer üstünde tespit edilen sızıntılardan alınan numunenin içme suyuna ait olduğunun anlaşılmasıyla belirleyen İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, bölgeye yeraltı dinleme ekiplerini gönderiyor. Akustik yer mikrofonu ve frekans analiz cihazıyla bölgede ses dinlemesi yapan ekipler, kaçağın bulunduğu yerleri kesin bir doğrulukla tespit ediyor. Alan kırmızı boyayla işaretlendikten sonra gelen arıza ekipleri, su kaçağını tamir ediyor.

Yılda 540 kaçak tespit ediliyor

SASKİ Genel Müdürlüğünün bölgesel ses dinlemeleriyle ayda 45, yılda da ortalama 540 kaçak tespit ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden olan kuraklık, suyun kıymetini ve tükenmez kaynaklara sahip olmadığımızı hepimize göstermektedir. Bu nedenle suyumuzu israf etmeden kullanmalıyız. Hemşehrilerimizden de ev ve iş yerlerinde bu konuya hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

Eski şebekeler yenileniyor

İçme suyundaki kayıp ve kaçaklarla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Doğan, “Bu konu geleceğimiz için çok ama çok önemli. Ekiplerimizin de saha araştırmalarında kullandığı akustik cihazlar, kaçakların tespit edilip israfın önlenmesinde önemli rol oynuyor. 2024 yılı sonu itibarıyla 4 merkez ilçemizde yüzde 23 seviyesine indirilen kayıp kaçak oranı, il genelinde yüzde 31’e indirilmiştir. Yaptığımız yatırımlarla bu oranı yüzde 25’e indirmeyi hedefliyoruz. Daha sonraki hedefimiz ise yüzde 15 olan AB ortalamasını yakalamak. Bunun için de altyapı yatırımlarımızla hatlarımızı yenilemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.