Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, merkeze bağlı Körtuzla köyünde bulunan ilk ve ortaokula kitap bağışladı. Okul ziyareti esnasında öğrencilerin Anıtkabir’i görmek istediklerini öğrenen Başkan Özdemir, en kısa sürede ziyaretin planlanacağını ifade etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), kentin ekonomik gelişiminin yanı sıra eğitim, öğretim alanlarına da katkı sunmaya devam ediyor. Hazırlanan protokoller ve hayata geçirilen projeler ile adından söz ettiren Sivas TSO, Demirçelik İlk ve Ortaokuluna kitap bağışladı. Sivas Kitap Günleri’nde satın alınan kitapları köy okuluna bağışlayan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte okulu ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi. Sınıfları ziyaret eden Başkan Özdemir, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerin Anıtkabir ziyareti hayalini duyan Başkan Zeki Özdemir, en kısa sürede ziyaret için planlama yapılmasını istedi.

Öğrenciler istedi, Başkan Özdemir talimat verdi

Eğitim ve öğretime çok önem verdiklerini ifade eden Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, “Yine bir eğitim kurumunda, Demirçelik İlk ve Ortaokulu’ndayız. Buranın kütüphanesine destek olmak amaçlı edindiğimiz kitapları buradaki öğrencilerle paylaşmak adına buradayız. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, onların kişisel ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmak istedik. Geleceğin tüccar ve sanayicisi olan çocuklarımızı ziyaret edip Ticaret ve Sanayi Odası’nın neler yaptığını ve yapacağını onlarla paylaştık. Ziyarette öğrencilerimizden bize ulaşan bir talep oldu. Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etmek istediler. O talebi yerine getirmek için hemen talimat verdim. Biz de çok memnun olduğumuzu, en kısa zamanda bu programı onlar için hazırlayıp yerine getireceğimizin sözünü kendilerine vermiş olduk. Ben okulumuzun bu sıcak havasını görmekten ziyadesiyle memnun oldum. İdarecilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.