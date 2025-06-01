Türkiye’nin ilk meslek ortaokullarından biri olan Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Ortaokulu için öğrenci seçme sınavı yapıldı. Öğrencilerin sınav heyecanına İl Milli Eğitim Müdür Fatih Erdoğan da ortak oldu. Erdoğan, sınav öncesinde öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında Sivas Bilişim Teknolojileri MTAL Ortaokulu öğrencisi olacak 30 öğrencinin belirlenmesi için gerçekleştirilen sınava bin 456 öğrenci başvuruda bulundu.

Sınav, Bilişim Teknolojileri MTAL ve Mimar Sinan İlkokulunda gerçekleştirildi.

Sınav süresince okul bahçelerinde bekleyen öğrenci velileri de büyük heyecan yaşadı.