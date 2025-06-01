Sivas İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için "2024-2025 Eğitim Yılı Yıl Sonu Kapanış ve Çocuk Şenliği" programı düzenlendi. Paşabahçe Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Program, Hafız Erdal Karatepe’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftü Vekili Muttalip Karataş, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde yürütülen bu kursların temel amacı, manevi ve milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmektir. Çocuğun kalbi, bal mumu gibi şekillendirilebilen kıymetli bir cevherdir. Nasıl ki verimli toprak iyi ürün verir, aynı şekilde çocuklarımızın kalbine ektiğimiz hayır tohumları, onların hem dünyada hem ahirette saadet bulmalarına vesile olur. Kurslarımıza güvenerek çocuklarını emanet eden velilerimize teşekkür ediyor, sekiz aylık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ve fedakârca emek veren öğreticilerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden yavrularımıza başarılarla dolu bir ömür diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Sivas merkezde 4-6 yaş Kur’an kurslarının inşasına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi takdim edildi.

Şenlik programı, din görevlisi ve Türk Din Musikisi Uzmanı Kazım Yiğiter’in müzik dinletisiyle devam etti. Ardından, minik öğrenciler öğrendikleri sure ve duaları sahnede okuyarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Yılmaz Yıldırım’ın sahnelediği Nasreddin Hoca canlandırmalarıyla çocuklar hem güldü hem öğrendi.

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar için İl Müftülüğü tarafından çeşitli oyun ve etkinlik alanları kuruldu. "Özgür Filistin" ve "Kudüs İslam’ındır" temalı stantlar büyük ilgi gördü. Kur’an kurslarının ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla öğrenci velileri ve müftülük personelinin katkılarıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

Programa Kur’an kursu öğreticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlikte hem öğrenciler hem de aileleri unutulmaz bir gün geçirdi.