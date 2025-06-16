Diyarbakır’da bulunan Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri İsrail’in İran ve Filistin’e yönelik saldırılarını kınamaya devam ediyor.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği Başkanı Ahmet Baysal, İsrail’i kınadı. Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği Başkanı Ahmet Baysal, İsrail’in Filistin halkına ve son olarak İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Baysal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in uzun süredir Ortadoğu’da terör estirdiğini belirterek, "Siyonist İsrail, başta Filistin olmak üzere tüm Ortadoğu’da yıllardır masum sivillere yönelik sistematik saldırılar gerçekleştirmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan bu saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur. Filistin’de yıllardır süren işgal, zulüm ve katliam politikaları devam ederken, şimdi de İran’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı, İsrail’in bölgede barışı istemediğinin açık göstergesidir" dedi.

Baysal, uluslararası toplumun sessizliğine de tepki göstererek, "Dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar bu zulme karşı sessiz kalmamalıdır. İsrail’in işlediği bu suçlar cezasız kalmamalı, insanlık onuru adına gerekli adımlar atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sultan Şeyhmuz Ez-Zuli Derneği olarak her zaman mazlum halkların yanında olacaklarını belirten Baysal, Filistin halkına yönelik dayanışma çağrısında bulunarak açıklamasını sonlandırdı.