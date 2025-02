Kula’da eğitim camiasının sevilen isimlerinden biri olan Yunus Emre Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurullah Kayadelen, 43 yıl 8 aylık hizmet süresini doldurmasının ardından emekliye ayrıldı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde son kez bayrak törenine katılan Kayadelen, öğrenci ve meslektaşlarının gözyaşları arasında meslek hayatını noktaladı.

Kula’nın köklü ailelerinden birine mensup olan ve ilçede büyük bir sevgiyle anılan Nurullah Kayadelen, uzun yıllar boyunca binlerce öğrencinin beden eğitimi ve spor alışkanlıklarını kazanmasında önemli bir rol oynadı. Meslek hayatı boyunca sadece bir öğretmen değil, aynı zamanda öğrencilerine rehberlik eden bir ağabey, bir dost ve bir ilham kaynağı da olan Kayadelen, birçok branşta sporcu da yetiştirdi. Meslek hayatının son gününde son kez bayrak törenine katılıp son kez öğrencilerine komut veren Kayadelen, öğrenci ve meslektaşlarının gözyaşları arasında meslek hayatını noktalayıp emekliye ayrıldı.

Kupalar ve başarılarla dolu meslek hayatını sonlandıran Kayadelen için okul bahçesinde düzenlenen veda töreninde duygusal anlar da yaşandı. Meslek hayatının her bir anında çalışkan ve başarılı genç nesiller yetiştirmek için çaba gösterdiğini dile getiren Nurullah Kayadelen; "Öğrencilerimle geçirdiğim her an, benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Beden eğitimi derslerinin sadece spor yapmak değil, aynı zamanda disiplin, dostluk ve ekip ruhunu öğretmek olduğuna inandım. Bugün buradan ayrılırken, öğrencilerime ve meslektaşlarıma veda etmek çok zor ama aynı zamanda huzur verici." sözleriyle duygularını ifade etti.

Meslek hayatı boyunca sadece okul içerisinde değil, ilçede düzenlenen pek çok spor organizasyonunda da aktif rol alan Kayadelen, Kula’nın spor branşlarındaki gelişimine de büyük katkılarda bulundu. Öğrencileriyle kazandığı şampiyonluklar, düzenlediği sportif etkinlikler ve onların hayatına kattığı değerlerle hafızalarda unutulmaz bir yer edinen Kayadelen, meslek hayatı boyunca görev yaptığı meslektaşlarına da teşekkür etti.

Törende konuşan Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özyaman ise, Kayadelen’in okul için çok değerli bir öğretmen olduğunu belirterek, "Nurullah hocamız, sadece öğrencilerine değil, hepimize örnek oldu. Onun azmi, sevgisi ve fedakârlığı asla unutulmayacak. Kendisine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik diliyoruz," dedi.