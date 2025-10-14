Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yaz ve kış spor okulları, doğa yürüyüşleri ile birçok etkinlik ‘Spor Şehri Düzce’ mottosu çerçevesinde çocuk ve gençlerle buluşturuldu.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Spor Şehri Düzce’ anlayışı ile birbirinden farklı organizasyonlarını 2025 yılında da sürdürdü. Müdürlük, yılın ilk 9 aylık döneminin faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Düzce’de faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerine müsabaka dönemlerinde ulaşım, yemek gibi ayni ve maddi destek sağlamayı bu dönemde de sürdüren müdürlük, ayrıca bünyesinde bulunan Aziziye ve Bahçeşehir Spor Salonlarında kadın ve erkek olmak üzere toplam 2 bin 406 kişiye fitness ve Reformer hizmeti sundu.

112 genç il içi geziye katıldı

Spor Mahallemde etkinlikleri doğrultusunda Gençlik Kulübüne üye olan gençler özelinde düzenlenen kültür gezileri kapsamında 112 gencin, Düzce’nin doğal ve tarihi güzelliklerini tanımasına imkan sağlandı.

Yaz ve kış spor okulları 5 bin kişiyi aştı

Hem bisiklet kullanımını teşvik hem de çevre temizliği konularında farkındalık oluşturma çalışmalarına katkı sağlamaya devam eden müdürlük, bisiklete gönül veren 250 bisikletçi ile buluşurken, yaz ve kış spor okullarında ise 9 ay içinde 41 branşta 2 bin 279’u kadın 2 bin 801’i erkek olmak üzere toplam 5 bin 80 çocuğu spor faaliyetleri ile tanıştırdı, yeteneklerini geliştirmelerini sağladı.

Düzce’nin spor şehri olma yolunda yapı taşlarından biri olan şampiyonalar noktasında da önemli desteklerde bulunan müdürlük, Boks, Rafting, Okçuluk Türkiye Şampiyonaları başta olmak üzere Wushu Avrupa şampiyonalarında Düzce’ye gelen yüzlerce sporcunun ulaşımı ve beslenmesine de destek verdi.