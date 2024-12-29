DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayata geçirilen Spor Mahallemde Yerel Ligleri: mahallelerden başlayan birlik, gençlerle güçlenen gelecek protokolü imzalandı.

Düzce Valiliğinin koordinasyonunda; Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 2024 Hareketlilik Yılı Spor Mahallemde Yerel Ligleri protokol töreni Vali Selçuk Aslan’ın oluru ile gerçekleştirildi.

Projeyle sporun birleştirici, kardeşlik ve öğreticilik yönlerini tüm vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Vali Selçuk Aslan “Vatandaşlarımızın her yaşta sporla ilgilenmesi, boş zamanlarını daha verimli değerlendirmesi için rehberlik edici bir çalışmayı tüm kurumlarımızla birlikte başlatıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.