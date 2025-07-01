DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Söylemez Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki heyet ile birlikte, Erzurum’un en önemli yatırımlarından biri olan Söylemez Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Toplam 393 bin 910 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulmasını sağlayacak dev proje, aynı zamanda yıllık 220,57 GWh enerji üretim kapasitesiyle bölgenin ekonomik ve tarımsal kalkınmasına büyük katkı sunması bekleniyor. Şantiyedeki çalışmaları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Yavuz, projenin geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Söylemez Barajı, hem tarımsal üretimi artırması hem de sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sağlayarak Erzurum’un kalkınmasında kilit rol oynaması hedefleniyor.