Konya’da bir müzisyen şov için klarnetine taktığı konfetiden kendini yaktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede sahne alan bir müzisyen şov yapmak için konfetiyi yakarak klarnetinin uçuna sıkıştırdı. Müzisyenin klarnetini çalmaya devam ettiği esnada klarnet alev aldı. Müzisyen hemen konfetiyi çıkarırken kafedeki diğer vatandaşlar yardımına koştu. Müzisyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde; müzisyenin konfetiyi klarnetine koyması ve bir anda alev alması, konfetiyi çıkarması ve yardım etmeye çalışanlar yer alıyor.