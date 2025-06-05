Konya’nın Kulu ilçesinde ekili tarım alanlarında süne kıymetlendirme sürveyi çalışmaları devam ediyor.

Kulu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi kırsalında hububat ekili tarlalarda yapılan çalışmalarda süne yoğunluğu ve yayılışı incelenirken, zararlıların yok edilmesi hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerinin sabahın erken saatlerde ekili tarım arazilerine çıkarak süne popülasyonunu gözlemledikleri ve elde edilen verilerle mücadele planlamaları yapıldığı belirtildi. Çiftçiler tarafından süne ile etkin mücadelenin zamanında doğru şekilde yapılabilmesi için sürvey çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, üreticilerin yapılacak uyarılara hassasiyetle uymalarının gerektiği kaydedildi. Ekiplerin, bölge çiftçisinin hasat zamanında ürün kaybı yaşamaması için çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.