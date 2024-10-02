Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulunda "Hayatımın Dengesi: Yaşam Kalitesi Okulu" başlıklı proje çerçevesinde Özel Eğitimde Yenilikçi Adımlar: TÜBİTAK 4008 programı desteğiyle başladı.

Kütahya’da, TÜBİTAK 4008 Programı çerçevesinde desteklenen "Hayatımın Dengesi: Yaşam Kalitesi Okulu" projesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi ve Çinikent Özel Eğitim Okulu işbirliğiyle hayata geçirildi. Projenin açılışı ve tanıtımı Çinikent Özel Eğitim Okulunda gerçekleştirildi.

Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü Orhan Şaybak, projede görev alan uzman eğitimciler ve veliler katıldı.

Proje yürütücülüğünü Çinikent Özel Eğitim Okulu Rehber Öğretmeni Halime Hilal Taşkın’ın üstlendiği "Hayatımın Dengesi: Yaşam Kalitesi Okulu" etkinlikleri, 1 Ekim - 5 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde Sosyal Etkileşim Atölyesi, Özbakım Becerileri Atölyesi, Kişisel Farkındalık Atölyesi, Oryantring Etkinliği, Drama Atölyesi, Güvenli Teknoloji Kullanımı Atölyesi, Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Kültürel Hobi Atölyesi ve Yoga ve Nefes Egzersizi yer alacak.

Projenin amacı, özel eğitim ihtiyacı duyan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve çeşitli alanlarda farkındalık kazandırmak. Proje çerçevesinde düzenlenen atölye ve etkinliklerle, katılımcıların sosyal, kişisel ve fiziksel becerilerinin gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu tür projelerin toplumun her kesiminde farkındalık oluşturduğunu ve eğitim alanında önemli katkılar sunduğunu belirterek, projeye destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, bu tür projelerin devamının gelmesini temenni etti.