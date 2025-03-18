Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan hasta kediyi bularak tedavi altına aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlığı için gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra yaralı, hasta ve evsiz can dostlara da sahip çıkıyor. HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bir vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı hasta kedi görüntüleri üzerine kedinin tedavisini yapmak amacıyla harekete geçti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin akşam saatlerinde başlattığı aramalar ertesi gün sonuç verdi. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Osman Ötken Anadolu Lisesi bölgesinde bulunan hasta kedi, ekipler tarafından alınarak tedavisi yapılmak üzere Büyükşehir Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Sağlık kontrollerinden geçirilerek tedavisine başlanan hasta kedinin tedavisi titizlikle sürdürülüyor. Sokak hayvanlarının da bu şehrin bir parçası olduğunu ve onlarında insanlarla birlikte bu dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu kaydeden yetkililer, Sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirmeye, onlara sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaya ve her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.