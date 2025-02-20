Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Heykel Atölyesi, kentin estetik dokusuna katkı sağlıyor.

Atölyede, dekoratif taş ürünler, heykeller ve çeşitli şehir mobilyaları üretiliyor. Parklar, meydanlar, kavşaklar ve sosyal alanlarda bu tasarımlar kullanılıyor. Sorgun’un görsel kimliğini güçlendiren bu eserler, çevreye estetik ve sanatsal bir dokunuş kazandırıyor. Üretimi tamamen belediye bünyesinde gerçekleştirilen bu eserler, dışa bağımlılığı azaltarak maliyet avantajı da sağlıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, atölyeyi ziyaret ederek üretim sürecini yerinde inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada kendi üretim gücüyle gelişen bir belediye anlayışını benimsediklerini belirterek şunları söyledi:

"Şehirlerin kimliği, estetik dokusuyla güçlenir. Biz de Sorgun’un daha modern ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışıyoruz. Heykel Atölyemizde üretilen dekoratif taş ürünler, kentimizin dört bir yanında kullanılarak hem görsel güzellik katıyor hem de şehrimize özgün bir karakter kazandırıyor. Kendi üretimimizle ilçemizin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."