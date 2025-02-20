Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlere yönelik "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla Ankara'da 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek.ANKARA (İGFA) - Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongreye bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenler, başvurularını 7 Mart'a kadar "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi"yle çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak, alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak, çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kongre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuru yapabilecek.

"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi"ne Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görev yapan ve çocuk edebiyatı alanında eser vermiş öğretmenlerin yanı sıra edebiyatın eğitime katkısı üzerine çalışan eğitim bilimciler, akademisyenler, illüstratörler ve tasarımcıların da katılım sağlaması hedefleniyor.

KONGRE, BİLGİ ŞÖLENİ HAVASINDA GEÇECEK

Kongre kapsamında öğretmenler, çocuk edebiyatı üzerine kaleme aldıkları bildirileri sunacak ve sahadaki iyi uygulamalarını paylaşacak. Ayrıca, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek panellerle etkinlik, "bilgi şöleni" havasında geçecek.



Kongrede çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebî zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak.



Kongrede, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" olmak üzere yedi konu başlığı altında bildiriler sunulacak.



Kongre kapsamında, "Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması", "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri", "Çocuk Edebiyatı Beyaz Perde Etkileşimi", "Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri" ve "Çocuk Yazarlar" başlıklarında paneller düzenlenecek.



"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi"nde ayrıca "Çocuk Edebiyatında Mekân, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı", "Sesli Okuma (Canlandırma Yaparak Okuma)", "Dijital Araçlarla Hikâye Oluşturulması", "Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebî Ögeler (Tekerlemeler, Sayışmacalar vb.)" gibi başlıklarda da atölye çalışmaları düzenlenecek.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen kongreye başvurular, 7 Mart'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 18 Nisan'da duyurulacak. Kongrede sunulan çalışmalar, daha sonra bildiri kitabı olarak yayımlanacak.