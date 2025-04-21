Son günlerde etkili olan yağışlarla beraber İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranları yüzde 100 seviyesine yaklaştı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi İstanbul’u destekleyen barajların seviyelerini düşürmüştü. Son zamanlarda etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi. Geçen sene kış aylarında doluluk oranı yüzde 10 seviyelerinin altına düşen Kazandere Barajı bugün itibarıyla yüzde 97.32 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajı da 96.07 seviyelerine ulaştı.
İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları Ömerli Barajı yüzde 94.17, Papuçdere Barajı yüzde 96.07, Sazlıdere Barajı yüzde 58.73, Büyükçekmece Barajı yüzde 72.99, Alibeyköy Barajı yüzde 64.13, Terkos Barajı yüzde 81.17, Kazandere Barajı yüzde 97.32, Elmalı Barajı yüzde 95.94, Darlık Barajı yüzde 81.59, Istrancalar Barajı yüzde 87.66 olarak ölçüldü.
Böylelikle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl kasım ayında yüzde 28.24 iken son verilere göre yüzde 81.93’e yükseldi.