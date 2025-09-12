Antalya’da halk otobüsü sürücüsü aracına yolcu olarak binen yaşlı kadının kaybolduğunu fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekibi gelirken, Alzheimer rahatsızlığı olduğu öğrenilen yaşlı kadının sürekli olarak Duraliler Mahallesi’nde ki evinden çıkarak kentin farklı noktalarına gittiği öğrenildi.

Antalya’da halk otobüsüne yolcu olarak binen 70’li yaşlardaki bir kadının sefer bitmesine rağmen inmediğini gören otobüs sürücüsü isminin Hafize Y. olduğu öğrenilen kadının kaybolduğunu fark etti. Depolama alanında bulunan çay ocağında yaşlı kadının karnını doyuran otobüs sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. Otobüs depolama alanına gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada yaşlı kadının Duraliler Mahallesi’nde oturduğunu tespit etti. Duraliler Mahalle Muhtarı ile iletişime geçen polis ekipleri yaşlı kadının Alzheimer rahatsızlığı olduğunu ve sürekli olarak evini terk ederek kentin farklı noktalarında bulunarak getirildiği bilgisine ulaştı. Yaşlı kadını polis otosuna alan ekipler ikametinin bulunduğu Duraliler Mahallesi’ne götürdü.

"2-3 gündür dışardaymış"

Öğlen saatlerinde yaşlı kadının otobüsüne bindiğini söyleyen halk otobüsü sürücüsü Necdet Çalışır, "Güllük Caddesi civarında otobüse bindi. Sefer bitip depolama alanına geldiğimde inmedi. Nereye gideceğini sorduk. Döşemealtılı olduğunu, Ağırtaşlı olduğunu söyleyince polisi aradık. Büyük ihtimalle Alzheimer rahatsızlığı olduğunu gördük. Belki tanıyan vardır diye fotoğrafını sosyal medya platformlarına gönderdik. Mahalle muhtarını aradık, orada yaşadığını ancak kardeşinin Döşemealtı’nda yaşadığını ona teslim ettiklerini söyledi. 2-3 gündür dışarlardaymış galiba, karnını falan doyurduk. Polisler gelene kadar bırakmadık" dedi.