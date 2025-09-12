Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer olmadığını belirterek, "HAK-İŞ olarak, 12 Eylül 1980 askeri darbesi başta olmak üzere her türlü darbe ve antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz" dedi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 45’inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Arslan, açıklamasında, "Demokrasilerde darbe ve antidemokratik müdahalelere yer yoktur. 102 yıllık şanlı Cumhuriyet tarihimizde, demokrasimiz maalesef birçok kez darbelerle kesintilere uğramış, sayısız darbe girişimi ile karşı karşıya kalmıştır" diye konuştu.

Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 50 yıllık tarihlerinde darbelere karşı çıkmanın, her zaman özgürlükten ve demokrasiden yana olduklarına dikkati çekerek, "HAK-İŞ olarak, darbe ürünü 1982 Anayasasına olan itirazımızı geçmişten bu yana her platformda dile getirdik. Demokratik olmayan süreç ve aşamalardan geçirilerek hazırlanan 1982 Anayasası çeşitli zamanlarda yapılan değişikliklere rağmen darbe ruhunu taşımaya devam etmektedir. 2010 yılında ‘Darbelerin Karanlığından Demokrasinin Aydınlığına Evet’ diyerek destek verdiğimiz anayasa referandumu ile darbecilerin yargılanmasının önünü açmış, Türkiye darbeci gelenekle hesaplaşmada önemli bir adım atmıştır. 12 Eylül darbesinin oluşturduğu tahribatı doğrudan yaşayan, Milli Güvenlik Konseyi’nin 8 Nolu kararıyla çalışmaları durdurulan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 12 Eylül’ün mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’nın yargılandığı tarihi davada müdahil olarak, darbecilerden hesap sorulması konusunda tarihi bir girişimde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Arslan, Türkiye’nin ikinci yüzyılında demokrasinin daha da güçlendiği, demokratik hak ve özgürlükleri daha da geliştiren ve güçlendiren yeni bütünsel bir sivil Anayasa ile taçlandırılmasını istediklerini vurguladı.

"’Terörsüz Türkiye’ idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz"

Arslan, ‘Terörsüz Türkiye’ yolunda atılan tarihi adımı ve TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını son derece önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"‘Terörsüz Türkiye’ idealine olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasını, terör ve şiddetten tamamen arınmış bir ortamda demokrasi, hak ve özgürlükleri geliştirecek şartların tesis edilmesini istiyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, demokrasi tarihimizin kara lekesi 12 Eylül askeri darbesinin 45’inci yıl dönümünde, bütün darbeleri ve antidemokratik müdahaleleri reddediyor, darbelerle bütün yönleriyle hesaplaşılmasını, bütün darbecilerden hukuk çerçevesinde hesap sorulmasını, darbe ve darbe girişimi mimarlarının yargı önünde hesap vermesini ve bu dönemlerde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini ve darbenin izlerinin toplumsal hayattan silinmesini istiyoruz."