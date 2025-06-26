Hatay’da kurak geçen kış aylarıyla birlikte kentin içme suyunu sağlayan Karaçay barajında su seviyesi yüzde 32 seviyesine geriledi. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte metrelerce çekilmenin yaşandığı barajda kuraklığın etkisi havadan görüntülendi.

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı’nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay’da bu yıl kuraklık yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 64 azalmanın yaşandığı yağıştan nasibini Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay barajı da etkilendi ve su seviyesi yüzde 32’ye geriledi. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajda su seviyesi havadan görüntülendi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yüzde 100 doluluk oranına ulaşan barajda kontrollü olarak su tahliyesi gerçekleştirilmişti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (HATSU), sosyal medya üzerinden, "İçme suyunu tarımsal sulamada kullanmayalım, Muslukları açık bırakmayalım, El yıkarken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken suyumuzu boşa akıtmayalım" paylaşımı yaparak vatandaşları kuraklığa karşı uyardı.

"Bu barajda ilk defa su seviyesi bu şekilde düştü, ilk defa böyle bir kuraklık yaşıyoruz"

İlk defa böyle bir kuraklık gördüğünü ve bu barajın ilk defa su seviyesinin düştüğünü gören Yeniköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, "Karaçay barajı geçen yıl yüzde 100 doluluk oranı varken bu yıl yüzde 50’nin altına düşmüş durumda. Suyun yüzde 50’si çekildi. Karşıda yeşilliğin olduğu alan geçen yılki su seviyesini gösterirken bu yıl yüzde 50’nin altına düşmüş. Bu yıl yağışlar aşırı derece az olduğunda düşüş oldu. Geçen yıl çok iyi yağmur yağdı ama bu yıl yağmadı. Bu suyun seviyesinin az olması çiftçileri de etkiliyor. Biz yukarı köylüler olarak içme suyunda çok sıkıntıya gireceğiz. Bu barajdan Antakya ve Samandağ’a içme suyu veriliyor. Eğer böyle devam ederse içme suyunda sıkıntı olacak. Yağışlar olmasa su sıkıntısı çekilebilir. Bu barajda ilk defa su seviyesi bu şekilde düştü. İlk defa böyle bir kuraklık yaşıyoruz ve tekrardan böyle olmaz. İlk defa suyun bu sevilere düştüğünü gördüm" ifadelerini kullandı.