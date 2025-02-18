Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Somali ve Etiyopya arasında 11 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turu yapıldı.

11 Aralık 2024 tarihinde kabul edilen Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turu, Somali ve Etiyopya arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Etiyopya Dışişleri Bakanı Dr. Gedion Timothewos ve Somali’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Bildirisi ile Başbakan Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud, Cumhurbaşkanımızın kolaylaştırıcılığında daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koymuşlardı. Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyet de Ankara Bildirisi’nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını göstermiştir. Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye’nin Mart 2025’te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır" denildi.