Soma’da orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi. Turgutalp Mahallesi’nde, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yangın İlk Müdahale Ekip Binası önünde gerçekleşen etkinliğe kamu kurumları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Orman yangınlarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınılması konusunda farkındalık oluşturulması ve temiz orman bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda konuşan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "Ormanlarımızı korumak hepimizin vatandaşlık görevidir. Bu görevimizi yerine getirirken, ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu çocuklarımıza öğretmeli, bu bilinçle ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımızı korumaya daha duyarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında katılımcılarla birlikte temsili temizlik çalışması yapıldı ve ormanlık alanda farkındalık yürüyüşü düzenlendi.