Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "Cami-Çocuk Buluşması" projesi kapsamında Manisa’nın Soma ilçesindeki Büyük Laleli Camii’nde düzenlenen etkinlik, hem miniklerin hem de ailelerinin gönlünü fethetti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisinde çocukların kahkahaları camide yankılandı.

Cami çocuk buluşmasına ev sahipliği yapan Soma Büyük Laleli Camiinde geleneksel Hacivat Karagöz gösterisi,

gerçekleştirilirken, çocuklar için hazırlanan eğlenceli oyunlar ve pamuk şeker ikramı adeta bir bayram havası estirdi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Soma Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, camileri çocuklarla buluşturmanın önemine vurgu yaparak, "Camiler sadece büyüklerin değil, çocuklarımızın da yeri. Onları küçük yaşta sevgiyle camiyle tanıştırmak istiyoruz. Bugün burada sadece etkinlik değil, aynı zamanda geleceğe yatırım yaptık" dedi.

Cami çocuk sesleriyle şenlenirken, aileler organizasyondan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.