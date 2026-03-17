Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayan Kıyışkan, bu zaferin milletin iman, cesaret ve fedakârlıkla yazdığı büyük bir destan olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin imkânsız denileni mümkün kılan iradenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancın tüm dünyaya gösterildiği yer olduğunu kaydeden Kıyışkan, '18 Mart, yalnızca bir tarih değil; bir milletin imanla, cesaretle ve fedakârlıkla yazdığı büyük destanın adıdır. Çanakkale, imkânsız denileni mümkün kılan iradenin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz inancın bütün dünyaya gösterildiği yerdir. Bu anlamlı gün, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anma; onların emanetlerine sahip çıkma günüdür. Çünkü biliyoruz ki şehidini unutan millet hafızasını, gazisini yalnız bırakan toplum ise vicdanını kaybeder' dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin, bugün üzerinde özgürce yaşanan vatan topraklarının hangi fedakârlıklarla kazanıldığını en iyi bilen kesim olduğunu dile getiren Kıyışkan, 'Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak, bugün üzerinde özgürce yaşadığımız bu vatanın her karışında büyük fedakârlıkların izi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bedel; kimi zaman bir annenin dinmeyen gözyaşı, kimi zaman bir evladın hasreti, kimi zaman da bir gazinin ömür boyu taşıdığı onurlu mücadeledir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart 2026 Çarşamba günü derneğimiz tarafından ilimizde anlamlı bir program gerçekleştirilecektir' ifadelerini kullandı.

Manisa'da anma programı düzenlenecek

Dernek tarafından 18 Mart 2026 tarihinde Manisa'da anlamlı bir anma programı gerçekleştirileceğini açıklayan Kıyışkan, program kapsamında saat 12.00 ile 17.00 arasında 'Kahramanlara Vefa Sergisi'nin açılacağını söyledi. Sergide Manisalı şehitlerin çocukluk, gençlik ve askerlik dönemlerine ait fotoğrafların yer alacağını belirten Kıyışkan, her fotoğrafın vatan uğruna verilen fedakârlıkları ve ödenen bedelleri anlatacağını ifade etti.

Aynı gün saat 12.20'de Hatuniye Camii'nde aziz şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirileceğini aktaran Kıyışkan, yapılacak dualarla milletin minnet ve vefasının bir kez daha ifade edileceğini söyledi.

Şehitleri anmanın yalnızca geçmişi hatırlamak olmadığını vurgulayan Kıyışkan, bunun aynı zamanda bugün ve yarına sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getirerek Manisalıları düzenlenecek programa davet etti.

Kıyışkan açıklamasında, 'Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale'den bugüne vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.