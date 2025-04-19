Soma Ülkü Ocakları tarafından, Emniyet Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görevli Polis Başmüfettişi, 1. Sınıf Emniyet Müdürü, şair, yazar ve ressam Ahmet Sula Soma’da vatandaşlarla buluştu.

"Farkındalık, Moral ve Motivasyon" temasıyla gerçekleştirilen seminer, Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Seminere; Soma İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, Soma Müftüsü Hasan Hüseyin Kılıçal, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, AK Parti Soma İlçe Başkanı Ali Sezer ve ilçe yönetimi, Türkav Soma İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Rüzgar, Türk Eğitim-Sen Başkanı Hakan Güney, Akhisar, Alaşehir ve Salihli Ülkü Ocakları temsilcileri, okul müdürleri, Soma Diyanet Gençlik Ekibi ve Soma halkı katılım sağladı.

"Bilmek değil, fark etmek esastır"

Seminerde sahne alan Ahmet Sula, hayat tecrübelerinden yola çıkarak, bilgi ve farkındalık üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İnsanların yaşadıkça değişen önceliklerine vurgu yapan Sula, "20’li yaşlarda mesele bilmek sandım. 30’lu yaşlarda yapabilmenin önemli olduğunu düşündüm. Ancak 40’lı yaşlarımda ne bilmenin ne de yapabilmenin yetmediğini fark ettim. Asıl mesele fark etmektir. Bugün ise 50’li yaşlarımdayım ve şunu net olarak söylüyorum: Benim varlık sebebim fark ettirmektir" ifadelerini kullandı.

"Farkındalık bir milletin uyanma noktasıdır"

Sözlerine Emniyet teşkilatının hedef ve misyonundan bahsederek devam eden Sula, "Bu ülke birçok darbe süreci yaşadı. Terör örgütlerinin oyunlarıyla mücadele etti. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; ‘Dünya beşten büyüktür’ derken bu milletin ne kadar güçlü bir bilinçle hareket ettiğini görüyoruz. Bizim derdimiz; ailemizi, insanımızı, birbirimizi fark etmektir. Farkındalık, bir milletin uyanış noktasıdır. Bu nedenle şiirle, müzikle, sanatla, dramla, anlatımla bir bilinç oluşturmak için buradayım" şeklinde konuştu.

"İnsan, kendini fark etmeden hiçbir şeyi sevemez"

Toplumda giderek artan imaj ve dış görünüş takıntısına da dikkat çeken Sula, özellikle gençlere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Sula, "Bugün genç kızlarımız estetikle, erkekler karizmatik pozlarla ilgileniyor. Aynaya baktığımızda sadece dışımızı görüyoruz. Oysa bir gün de tenimize değil, canımıza bakalım. Kendimizi tanıyalım. ‘Ben kimim, bu dünyada ne arıyorum?’ diye soralım. Kendi iç yolculuğuna çıkmayan, kendiyle barışık olmayan biri ne doğayı ne insanı ne de hayatı sever" dedi.

"Zekâ günü, akıl hayatı kurtarır"

Ahmet Sula, zeka ve akıl arasında yaptığı ayrımla da dikkat çekerek, "Zeki insan günü kurtarır ama akıllı insan hayatı kurtarır. Strateji kurar, sorumluluk alır, empati yapar. Hayalleriniz olsun ama hayal kurmakla kalmayın, hedefe dönüştürün. Bu dünyada büyük düşünmekten korkmayın. Eğer karşınıza hem akıllı hem zeki biri çıkarsa, tutun ve bırakmayın" sözleriyle gençleri akılcı düşünmeye teşvik etti.

"İyilerin gevşekliğinden şikâyetçiyim"

Sözlerine insanlık değerlerine dikkat çekerek devam eden Sula, "İnsanlar farklı fikirlere, farklı inançlara sahip olabilir. Bu bir problem değil. İnsanlar ikiye ayrılır: iyiler ve kötüler. Bugün dünya kan kusuyor, özellikle mazlum coğrafyalar. Ama ben kötülerden değil, iyilerin gevşekliğinden şikayetçiyim. Haklıların sessizliği, zalimlerin cesaretini artırır" diyerek toplumsal sorumluluğa vurgu yaptı.

"Omurgalı olun, haddinizi bilin, ama bilmeyene de haddini bildirin"

Gençlere kişisel duruşlarını korumaları gerektiğini belirten Sula, "Kendini tanımayan biri, popülarite karşısında eğilir. Güç karşısında şekil değiştirir. Kendinden küçükleri ezen, büyüklerine şirinlik yapan bireyler omurgasızdır. Gençler, her zaman haddimizi bileceğiz. Ama bilmeyene de haddini bildireceğiz" şeklinde konuştu.

Program sonunda Soma Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Ziya Şişman, konuşmacı Ahmet Sula’ya anlamlı bir tablo hediye etti. Şişman, "Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden görev yapan kahraman polislerimizin aziz hatırasına yakışır şekilde anlamlı bir programla anmak istedik. Ahmet Sula müdürümüz, yalnızca bir emniyet müdürü değil; aynı zamanda şiiriyle, sanatıyla, sözüyle gönüllere dokunan çok yönlü bir fikir ve gönül insanıdır. Onu Soma’mızda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Konuşması, özellikle gençlerimize ışık tuttu. Bugünün dünyasında bilgiye erişim kolaylaştı ama değer, duruş ve farkındalık konusunda ciddi bir kayıp yaşanıyor. İşte bu noktada Sula’nın anlattıkları çok kıymetliydi" dedi.