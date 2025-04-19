Türkiye’nin geleneksel ihraç sektörlerinden biri olan tütün sektörü dünya genelinde sigara tüketiminin yatay bir seyir izlemesi nedeniyle ihracatta mevcudu korumaya odaklandı.İZMİR (İGFA) - Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, dünya genelinde de gelişmiş ülkelerde sigara tüketiminin yavaş yavaş azaldığını, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde aynı seviyede kaldığını veya az artışlar yaşandığını, sigara içen insan yüzdesi her geçen sene azalırken, Dünya nüfusundaki artışın tüketimin aynı seviyede kalmasını sağladığını vurguladı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Umur, “Sigaranın sağlığa zararlarını hepimiz biliyoruz bundan dolayı da içen insanlarda bile sigarayı bırakma konusunda bir eğilim var. Onun için ileriye dönük bizim tütün ihracatımızda bir artış beklememiz pek gerçekçi değil, biz 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 978 milyon dolarlık ihracatta mevcudu korumaya çalışıyoruz, genel stratejimiz bu” dedi.