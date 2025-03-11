Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Şehzâdeler Gençlik Kampı’nda 7-9 Mart tarihleri arasında Soma Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Kampı tamamlandı. Soma MTAL, Fatma Aliye MTAL ve Çelebi Mehmet Anadolu İHL öğrencilerinden oluşan 110 genç, manevi atmosferi ve eğlenceli etkinlikleriyle dolu dolu bir deneyim yaşadı.

Gençler, kamp süresince hem ibadetlerini huzur içinde yerine getirdi hem de sosyal ve kültürel etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Takım oyunları, doğa yürüyüşleri ve motivasyon sohbetleriyle gençler, kampın ruhunu sonuna kadar hissetti. Eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, gençlerin manevi gelişimlerine katkı sağlayan aktiviteler de öne çıktı.

Soma Gençlik Merkezi’nin özverili çalışmaları sayesinde, kamp katılımcıları arasında güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu oluşurken, etkinlikle gençlerin hem bedenen hem de ruhen yenilenmelerine imkan sağlanmış oldu. Katılımcılar, kampın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, benzer organizasyonların devam etmesi yönünde taleplerini dile getirdi.

Gençlerin sosyal ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonları arttırarak sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Soma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve manevi anlamda gelişimlerini desteklemek için böyle organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerin devamı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.