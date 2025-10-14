Manisa’nın Soma ilçesinde resmen üretim faaliyetlerine başlayan Soma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), maden gücü ile sanayiyi birleştirerek Ege Bölgesi’nin yeni üretim merkezi olmayı hedefliyor.

Manisa’nın Soma ilçesinde kurulan Soma OSB’de üretim süreci resmen başladı. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cem Doğan, yapılan yatırımların meyvesini vermeye başladığını belirterek, Soma’nın sanayi altyapısıyla birlikte Ege Bölgesi’nin yeni üretim üssü haline geldiğini söyledi.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmaların ardından Soma OSB’de üretim resmen başlamıştır. 964 bin 566 metrekare planlı alanı ve 716 bin 269 metrekare yatırım alanıyla Soma OSB, modern altyapısı ve üretime geçen firmalarıyla bölge ekonomisine canlılık kazandırmaktadır." dedi.

Doğan, Soma OSB’de sanayi parselleri, lojistik tesisler, sosyal alanlar, arıtma tesisi, mesleki eğitim merkezleri ve teknik altyapı sistemleriyle çağdaş bir üretim ekosistemi oluşturulduğunu vurguladı. Bölgede şu anda 32 firmanın yer aldığını, bunlardan 2’sinin üretime geçtiğini, diğerlerinin ise inşaat ve kurulum aşamasında olduğunu söyledi.

Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Doğan, "Temiz su, atık su, doğalgaz, enerji nakil hatları, yollar ve telekom altyapısı, modern sanayi standartlarına uygun şekilde hazırlanmıştır." dedi.

Soma OSB’nin stratejik konumuyla yatırımcılar için cazibe merkezi haline geldiğini belirten Doğan, bölgenin İstanbul-İzmir Otoyolu’na 1 km, Soma Tren İstasyonu’na 1 km, Lojistik Merkez’e 3 km ve Çandarlı Limanı’na 70 km uzaklıkta olduğunu kaydetti. Ayrıca, Çanakkale’ye bağlanacak yeni karayolu güzergâhının OSB’den geçecek olmasının, bölgeyi geleceğin üretim üssü haline getireceğini ifade etti.

Soma OSB’nin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte 4 binden fazla doğrudan, yaklaşık 6 bin dolaylı istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini belirten Doğan, artan yatırımcı ilgisi nedeniyle genişleme süreci için hazırlıkların başlatıldığını da açıkladı. Doğan, "Soma OSB sadece bir sanayi alanı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın güçlü bir örneği olacaktır." ifadelerini kullandı.