KOAH, astım, anfizem gibi çeşitli solunum hastalıkları nedeniyle Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi’nden pulmoner rehabilitasyon hizmeti alan hastaların idame programları, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

UÜ Tıp Fakültesi ile Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında pulmoner rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyan hastalar için işbirliği yapıldı. Buna göre Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi’nde görevli doktor, fizyoterapist ve diyetisyenden oluşan bir ekip, 8 hafta boyunca UÜ Tıp Fakültesi pulmoner rehabilitasyon kliniğinde eğitim aldı. Eğitim sonucunda tıp fakültesinde pulmoner rehabilitasyonunu tamamlayan solunum hastaları, Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi’nde idame programlarını sürdürmeye başladı.

Sağlıklı hayat merkezinde bireylerin sağlıklarını korumak için çeşitli hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba, bunların yanında tedavi edici bir hizmet olan pulmoner rehabilitasyon hizmetini de sunmaya başladıklarını belirtti. Merkezde görevli doktor, fizyoterapist ve diyetisyeni 8 hafta boyunca Uludağ Üniversitesi’nde eğitime gönderdiklerine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaba, "Gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2024 yılının Nisan ayından itibaren bizim merkezimizde hizmet vermeye başladı. Bu süreçte 2024 yılının Nisan ayından günümüze kadar yaklaşık 8 tane hastayı düzenli takip ettik. Hastalarda çeşitli işlemler yapıldı. Burada diyetisyenden diyet tedavilerini de aldılar. Fizyoterapist eşliğinde egzersizlerini de yaptılar. Ortalama 2 ile 4 ay süresince bu hastaları takip ediyoruz. İçlerinden bir hastamız tedavi sürecini tamamlayıp kurumumuzdan ayrılmış oldu. Sayılarının daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.

"Yaşamlarına küçük bir dokunuş yapıyoruz"

Tıp Fakültesinde aldığı eğitimle solunum hastalarına merkez bünyesinde pulmoner rehabilitasyon eğitimi vermeye başlayan Fizyoterapist Ahmet Gökburu ise, "Beraber yürüyüş bandında aerobik egzersizi, bisikletimizde ise yine aynı şekilde aerobik kapasitemizi arttırmak amacıyla çalışıyoruz. Daha sonrasında kas kuvvetini amacıyla dambıllarla çalışıyoruz. Burada amacımız hastaların akciğer oksijen kapasitesini arttırmak, egzersiz yapabilme kapasitesini arttırmak ve günlük yaşam aktivitelerini kendilerini daha rahat hissederek yapmalarını sağlamaktır. Bu şekilde onların yaşamına küçük bir dokunuş yapmış oluyoruz. Onların egzersizlerini düzenli bir şekilde devam ettirmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Artık merdiven çıkabiliyorum"

2012 yılından beri zatürre ve anfizem hastalığıyla mücadele ettiğini vurgulayan 72 yaşındaki hasta Tamer Pancaroğlu ise, "Hastalık ilerleyince bana fakültedeki pulmoner rehabilitasyon kliniğine başvurmam gerektiği söylendi. Geçen sene oraya başladım. 8 haftalık tedavim sonucu Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi’ne sevkim yapıldı. Gayet memnunum. Merdiven çıkamıyordum. Artık çıkabiliyorum. Çok çabuk yoruluyordum. Şimdi yorgunluklar biraz daha azaldı. Burada bisiklet ve yürüme bantlarında antrenmanlar yapıyoruz" diye konuştu.