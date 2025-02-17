Mardin’de erken doğum şüphesiyle Memorial Diyarbakır Hastanesine sevk edilen Mehtap Çınar’ın sezaryenle dünyaya getirdiği prematüre bebeği Zin, 51 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Mardin’de yaşayan Mehtap ve Ali Kemal Çınar Çifti, anne-baba olma heyecanıyla, dünyaya gelecek bebeklerinin hayalini kurarken 32. haftada 1500 gr olarak dünyaya gelen Zin bebeğin sağlık sorunu nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadı. Hem beklenilen süreden daha erken dünyaya gelen hem de gelişim sürecini henüz tamamlamış düşük ağırlığa sahip olan Zin, Memorial Diyarbakır Hastanesinde tedavi altına alındı.

Erken doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Aydın Ilgın, 25 Aralık 2024 tarihinde gelen hastayı çekilen reaktif NST bebekte bir hareketliliğin olmaması üzerine akşam acil olarak sezaryene aldıklarını söyledi. Bin 500 gram ağırlığında kız bebeğin dünyaya geldiğini belirten Dr. Ilgan, "Daha sonra sağlığına kavuşabilmesi için bebek takip ve tedavisi planlanarak yeni doğana uğurladık. Olumlu geçen bir doğum hikâyesi ve başarılı bir yenidoğan bakım süreci ile erken doğan bebeklerimizin yaşama tutunabilmesi artık mümkün" dedi.

Zin bebeğin büyük bir mücadele ile yaşama tutunduğunu ve anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren doktorlar Mehmet Emin Günel ve Erdem Karadeniz, "Zin bebek gebeliğin 32 haftasında prematüre olarak doğdu. Bu yavrumuz henüz bin 500 gr ağırlığındaydı. Sağlıklı bir gelişim için minimum bebeklerimizin 2 bin 500 gram ile doğmasını bekliyoruz. Ekibimiz ile birlikte günlük bebeğimizin takibini yaptık. Tam 51 günün sonunda bu minik savaşçıyı 2 bin 460 gram ile sağlıklı bir şekilde anne babasına teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bebeğimize ve ailesine bir ömür boyu sağlıklı günler dileriz" ifadelerini kullandı.

Anne Mehtap Çiftçi, bebeğinin sağlığına kavuşması nedeniyle mutlu olduğunu dile getirerek, gebelik döneminde karşılaştıkları sorunlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Erken doğum riskinin ihtimali kendilerini oldukça üzdüğünü aktaran Çiftçi, "Bebeğimin hareketlerini hissetmemem nedeniyle panik olduk. Mardin’den Diyarbakır’a apar topar geldik. Doğumdan sonra yoğun bakım süreci başladı. Tam 51 gün sürdü. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Doğum sürecinde bize destek olan Op. Dr. Aydın Ilgın’a, yoğun bakım sürecinde bize her türlü destek olan Dr. Mehmet Emin Günel ve Dr. Erdem Karadeniz’e ve yeni doğanın fedakâr tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz" dedi.