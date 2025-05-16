SAMSUN (İHA) – SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçakları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da gösteri yapacak SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, bayrama kısa bir süre kala Samsun semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak sahne alan SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Daha sonra yükselen Türk Yıldızları birkaç akrobatik hareketin ardından uçuşunu sonlandırdı. Samsunlu vatandaşlar kısa süreli de olsa yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil ve yüksek kesimlere akın etti. Vatandaşlar, bu unutulmaz anları cep telefonları ile kayıt almaya çalıştı.

Yarın da Samsun’da prova uçuşları gerçekleştirecek Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da ise gösteri uçuşuyla Samsun programına son verecek.