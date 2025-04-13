Eskişehir’de yaşayan ve 15 yaşındayken geçirdiği yüz felcinden dolayı sol gözünü kapatamayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde uygulanan 24 ayar altın ile yapılan implantasyon ile gözünü kapatırken, bacağından alınan yama ile ağzının köşesini kapatıldı. Yüz simetrisi daha iyi bir hale gelen Cihan, 30 yıl sonra iki gözünü kapatarak uyuyabildiğini belirtti.

Eskişehir’de yaşayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, 15 yaşında yüz felci geçirdi. Yüz felci geçiren Cihan, sol gözünü kapatamama sorunu yaşadı. Ümmü Gülsüm Cihan’ın, geçirdiği felçten dolayı yüzünün simetrisi de bozuldu. İlk zamanlarda çevresi tarafından şaka yaptığı ya da çarpıldığı şeklinde yorum yapanlar oldu. Yaklaşık 30 yıl boyunca sol gözü açık şekilde uyuyan Ümmü Gülsüm Cihan, ablasının tavsiyesi üzerine Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar ile tanıştı.

Altın implantasyon ile gözü, bacağından yama ile ağzının köşesini kapatıldı

Burada muayene olan Ümmü Gülsüm Cihan’a ameliyat tarihi verildi. Yapılan operasyonla Cihan’ın sol gözüne kapatabilmesi için altın implantasyon, bacağından alınan yama ile hem gözünü kapatmasına, hem de ağzının köşesini kapatmaya yardımcı olunmak istendi. Cihan’ın sol gözüne uygulanan implantasyon ile 24 ayar altın yerleştirildi. Yaklaşık 4 buçuk saat süren operasyon ile Ümmü Gülsüm Cihan 30 yıl sonra iki gözünü kapatarak uyudu. Oldukça kendini dinlenmiş hisseden 56 yaşındaki kadın, ağrılarının sonladığına ve yüz simetrisinin düzeldiğine değindi. Ameliyattan 4 gün sonra taburcu olan Ümmü Gülsüm Cihan, doktorlarına ve Eskişehir Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.

"Sağ ve sol taraftaki simetriyi sağlamaya çalıştık"

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar yapılan tedavi ile alakalı, "Bu hastamızın şikâyeti aslında halk tarafından bilinen ve farkına varılan yüz felci ile ilgili şikâyetleri mevcuttu. Yüz felci ile ilgili olarak hastamız gözünü kapatamıyordu. Bu günlük hayatın konforunu etkileyen bir durum. Bunun dışında ağız köşesinde bir düşme vardı. Sol tarafı ile sağ tarafı arasında asimetriktik sıkıntısı mevcuttu. Biz hastamıza gözünü kapatama şikâyetini gidermek amacıyla altın impantasyonu ve bacağından aldığımız yamayla gözünü kapatmasına hem de ağzının köşesini kapatmaya yardımcı olduk. Aynı zamanda da sağ ve sol taraftaki simetriyi sağlamaya çalıştık. Hastamız bu problemi uzun yıllardır çekiyor. Halk tarafından bu hastalık çok yaygın olarak bilinse de şikâyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik tedavi yöntemlerinin olduğunu bilen sayısı çok az. Biz plastik cerrahlar olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Biz bu şikâyetleri çeşitli anlamlarda zayıflatacak ve ortadan kaldıracak tedavileri yapabiliyoruz. Bu ülkemizde yapılan bir ameliyat ama bizim hastanemizde ilk defa yapılan ameliyattı. Ameliyat yaklaşık 4 buçuk 5 saat sürdü. Göze, kaşa ve yüze müdahalede bulunduk. Hastamız yaklaşık 4 gün sonra taburcu oldu" dedi.

"Gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum"

Yapılan 24 ayara altın impantasyonu ile yaklaşık 30 yıl sonra iki gözünü de kapatarak uyuyan Ümmü Gülsüm Cihan, "14-15 yaşında bu hastalığı geçirdim. Sol tarafıma etki etti ve titreme başladı. Ailem beni anlamadı, oyun yaptığımı zannetmişler. Hocaya götürdüler, hoca çarpılmışsın gibi bir şeyler söyledi. O günden beri de gözüm açık yatıyordum, çok baş ağrım vardı. Ablamın sayesinde Yunus beye geldim. Allah razı olsun, bana çok iyi geldi. Zorlukları vardı. Gözüm kapanmıyordu, geceleri açık kalıyordu. Gözüm açık uyuyordum. Sol tarafımdan baş ağrısı çekiyordum. Yüzümün sol tarafında zayıfladığım zaman bir sarkma vardı. Herkes ne olduğunu ve nasıl olduğunu soruyordu. Bu sorulardan artık çok sıkılmıştım. Ablam, eşi için Yunus beye randevu alacaktı. Ben de bana da almasını söyledim. Ablam doktorun adı güzel bize iyi gelir dedi. Şu anda çok iyiyim. Geceleri gözüm kapanıyor, rahat uyuyorum. Yunus bey sayesinde sigarayı da bıraktım. Gözlerim kapanıyor ve çok güzel rüyalar görüyorum" ifadelerini kullandı.