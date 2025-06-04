Söke Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ’Dünya Çevre Günü’ etkinliği, Uğur Mumcu Parkı’nda renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Her yıl farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü etkinliğine okullar da destek verdi. Etkinlikte Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan giysi defilesi, geri dönüşüm obje sergisi yer alırken; tohum topları ve kompost gübre dağıtımı da yapıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, İlçe Milli Eğiitm Müdürü Şerafettin Yapıcı, Atatürk Mahalle Muhtarı Arda Canbul başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler çevre bilincine dikkat çekmek için bir araya geldi. Başkan Arıkan yaptığı konuşmasında çevre bilincinin önce ailede başladığına vurgu yaptı. Başkan Arıkan, "Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzü ziyaret edin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyin" çağrısı yaptı.

Başkan Arıkan, "Eğer biz çevremizi korumazsak, bunun önemini çocuklarımıza anlatmazsak, yarın yaşanacak bir ilçe, bir il bir ülke bulamayız. Çevre bizim sonumuz olur. Bizler yerel yönetimler olarak maddi gücümüz doğrultusunda gerekli hassasiyeti, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz ne kadar mücadele edersek edelim eğer halk bu noktada bilinçli değilse, maalesef yapmış olduğumuz çalışmalar nihayete ulaşamıyor. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine gittiğinizde yerde bir tane çöp bulmanız mümkün değil. Bu sadece cezai yaptırımlarla olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu eğitimle olacak, önce ailedeki eğitim ile sonra okuldaki eğitimle olacak bir şey. Sevgili veliler çocuklarımıza bunun önemini defaatle anlatmanızı rica ediyorum" dedi.

Başkan Arıkan konuşmasının devamında, "Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü kurduk. Müdürlüğümüzün şantiye alanına güzel bir tesis kurduk. Zamanınız olursa burayı çocuklarınızla birlikte gezmenizi yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi almanızı dilerim. Bugün burada geri dönüşüm çalışmalarımızdan bir tanesi "Kompost" üretimlerimizi görüyorsunuz. Çok önemsediğimiz bu projemizde bahçe atıklarının geri dönüştürülmesi ile üretilen kompostlarımızın çevreye büyük katkısı var. Gönül ister ki daha büyük geri dönüşüm tesisleri kuralım, böylece moloz atıkları, pil atıkları, beyaz eşya atıkları olmasın, onları da dönüştürelim" diye konuştu.

Etkinlikte Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması dereceye giren öğrencilere, ödüllerini ve başarı belgeleri de takdim edildi.