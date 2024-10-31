Aydın’da narenciye bahçelerinde yaşanan verim kaybının ardından başlatılan çalışmalar hız kesmezken Söke’de narenciye bahçelerinde zararlı kontrolleri yapıldı.

Aydın’ın Söke ilçesindeki narenciye ağaçlarında yaşanan verim kaybının önüne geçmek ve bahçelerdeki zararlı popülasyonunun tespitini sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerini gezerek monitör tuzakları kontrol etti. Hasat öncesi numune alımı da yapan ekiplerin, zararlı kontrollerine aralıksız devam edeceği öğrenildi. Ayrıca kontrollerde üreticilerin dikkat etmesi konular ve zararlılarla mücadele konularında da bilgilendirme yapıldı.