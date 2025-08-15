Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; özellikle yaz aylarında halkın yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek, aileleriyle vakit geçirmek ve sosyalleşmek için yoğun olarak kullandığı Dallıca Çayı bölgesinde kapsamlı çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında bölgedeki yürüyüş ve bisiklet yolları temizlenip düzenlenirken, yeşil alanlarda bakım, ağaç budama ve çim biçme işlemleri gerçekleştirildi. Oturma alanlarının bulunduğu noktaları tek tek temizleyen ekipler, vatandaşların daha konforlu vakit geçirebilmesi için bu tür çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini kaydetti.

Dallıca Çayı’nın şehrin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olduğunu vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Amacımız hemşehrilerimizin temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak. Bu bölgede özellikle ailelerin daha çok vakit geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ferah bir yürüyüş alanı bulunan ve hem sosyalleşmek hem de yürüyüş sporları için tercih edilen bir lokasyon olması için ekiplerimiz detaylı faaliyetler yürütüyor. Halkımızdan ortak kullanım alanlarının korunması konusunda hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.