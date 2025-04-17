Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yeşilköy ve Karacahayıt mahalleleri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Gökbel mevkiinde yapılması planlanan maden projesiyle ilgili verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Gökbel’de hayata geçirilmek istenen madencilik faaliyetlerine karşı bölge halkı uzun süredir mücadele verirken, zeytincilik başta olmak üzere tarım ve hayvancılıkla geçinen köylüler, projenin sağlığa, su kaynaklarına ve geçim kaynaklarına zarar vereceğini savunarak yasal yollara başvurdu. Bu kapsamda Latmos Platformu gönüllü hukukçusu Mehmet Cilsal’ın hazırladığı dava dilekçesi, Yeşilköy Muhtarı Bülent Dalkılıç ve Karacahayıt Muhtarı Nebil Kırca tarafından yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemesi’ne sunuldu. Ocak ayında bölgede yapılan bilirkişi keşfi sonrasında, sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği davada beklenen karar çıktı. Mahkeme, çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan projeye onay verilmesini uygun bulmadı ve "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.

Davanın sonucunun mutlu bittiğini ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Bölge insanlarının geleneksel yaşamlarını devam ettirdiği doğal ve kültürel zenginliklerle dolu Gökbel’de planlanan madencilik faaliyetleri nedeniyle, Yeşilköy ve Karacahayıt’ta yaşayan insanların sağlığının olumsuz etkilenmemesi, geçim kaynaklarının azalmaması, su havzalarının kirletilmemesi ve en önemli geçim kaynakları arasında olan zeytinciliğin zarar görmemesi için yürütmenin ve faaliyetin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesine başvurulmuştu. Gökbel’de Ocak ayında bilirkişi keşfi yapılan sivil toplum örgütlerinin desteklediği davanın sonucu mutlu bitti ve mahkeme ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti" dedi.