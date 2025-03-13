Aydın’ın Söke ilçesinde 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası 131 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelini kapsayan turnuvaya 27 okuldan 131 öğrenci katıldı. ‘İşimi Gücümüz Oyun’ parolasıyla gerçekleştirilen Söke 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nda 10 kategoride başarı sağlayıp, dereceye giren öğrenciler 30 Nisan 2025 tarihinde Aydın’da gerçekleşecek il turnuvasında mücadele edecek.

Söke Anadolu Lisesi salonunda yapılan turnuvanın ödül ve belge törenine Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı başta olmak üzere öğretmen ve öğrenciler katıldı.