Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiği ve çevre güvenliği adına önemli bir çalışmaya daha imza attı. Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde; cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyet alanlarına uzun süredir terk edilmiş, hurda, atıl ve hasarlı araçlar tek tek tespit edildi.

Kullanılamaz hale gelmiş bu araçların sadece kötü bir görüntü oluşturmamakla kalmadığına, aynı zamanda çevre kirliliği ile birlikte patlama ve yanma riski gibi tehlikeler taşıdığına dikkat çeken Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, araç sahipleriyle birebir iletişime geçerek gerekli uyarıları yaptı. Gerekli işlemler başlatılırken, bu araçların bulunduğu alanlarda çevre düzeni sağlandı.

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın talimatıyla kamu düzenini bozan unsurların bertaraf edilmesi konusunda kararlılığını sürdüren Söke Belediyesi ekipleri; çeşitli konularda denetimlerini hassasiyetle sürdürüyor. Kent merkezinde kaldırım işgalleri konusunda başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren Zabıta ekiplerinin, sanayi sitesinde yaptığı uygulama da memnuniyetle karşılandı.

Yapılan açıklamada, Sökeli vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklenirken; kamuya açık alanlarda çevre kirliliğine yol açan durumlarla karşılaşıldığında belediyeye bildirimde bulunmaları çağrısında bulunuldu.