Söke Belediyesi, kent genelindeki parkları daha güvenli hale getirmek için harekete geçti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun gruplarını detaylı bir incelemeden geçirerek bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte parklara olan ilgi artarken belediye ekipleri, çocukların güvenliği için kırılan ve arızalı oyuncakların tamiratına öncelik verdi. Çalışmalar kapsamında, tespit edilen eksiklikler giderilirken arızalı oyuncaklar onarılıyor gerekirse yenileri ile değiştiriliyor. Yıpranan platformlar daha sağlam hale getiriliyor. Oyun alanlarının daha konforlu hale getirilmesi için de gerekli düzenlemeler yapılıyor.

Sadece oyun grupları değil park ve bahçelerde yer alan kamelya ve oturma gruplarının da bakım ve onarımları titizlikle yapılıyor.

Söke Belediyesi, vatandaşlardan da parklarla ilgili duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları aksaklıkları belediyenin iletişim kanalları aracılığıyla bildirmelerini istedi.