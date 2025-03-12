Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında bir program düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Mammacı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sahnelendi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Katılımcılar, Mehmet Akif Ersoy’un bağımsızlık mücadelesine olan katkısını ve İstiklal Marşı’nın önemini vurgulayan etkinliği ilgiyle takip etti.

Tören, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından sona erdi.