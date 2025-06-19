Adalet Bakanlığı Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Söke Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik sosyal uyum ve destekleyici çalışmalar hayata geçirilecek.

İşbirliği protokolü; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin tarafından imza altına alındı. Söke Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen protokol imza anında, Denetimli Serbestlik müdür yardımcısı Ali Osman Karaca ve uzman Eylem Üstünbaş da bulundu.

Protokolün temel amacı; yükümlülerin toplumsal hayata uyum sağlamaları, sosyalleşmeleri ve yaşamlarını yeniden düzenleyerek sağlıklı bireyler olarak toplumda aktif rol almalarını sağlamak. Bu çalışmalar sayesinde suç tekrarının önlenmesi de hedefleniyor.

Aynı zamanda protokol kapsamında, Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik geliştirici ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi de planlanıyor. Söke Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilecek bu çalışmalar sayesinde, hem yükümlüler hem de aileleri için toplumsal dayanışmayı artıracak projeler hayata geçirilecek.